Un altro pareggio per il Palermo di Mignani: torna “Rosaenero Web&Tv”

Si parlerà della sfida contro i ducali che hanno fermato i rosa al Barbera

PALERMO – Altro pareggio per il Palermo di Mignani contro il Parma al Barbera. Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv” si analizzerà la gara contro i ducali in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Si attende ancora la prima vittoria del Palermo dopo il cambio della guida tecnica.

In campo la solita squadra

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: conduce il direttore di LiveSicilia Guido Monastra e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.

La trasmissione andrà in onda in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) e VRSicilia.it intorno alle 14.40, dopo il tg di pranzo, e sarà visibile a partire dalle 16 anche sul sito e sui canali Facebook di LiveSicilia.it e Stadionews.it.