Un anno senza Silvio Berlusconi: gli omaggi di famiglia, politica e tv

Dalla messa in famiglia ad Arcore alle celebrazioni in Senato

MILANO – Un anno fa la sua scomparsa, alle 9.30 del mattino all’ospedale San Raffaele di Milano, sconvolse il Paese e mezzo mondo. Silvio Berlusconi sarà ricordato oggi nel primo anniversario della sua morte dal mondo della politica, dell’imprenditoria, della televisione e dello sport, cardini della sua vita.

L’ex premier aveva 86 anni ed era ricoverato da giorni, ufficialmente per accertamenti legati alla leucemia di cui soffriva. La notizia della morte fece il giro del mondo.

Un anno dopo, il ricordo riunirà nuovamente tutta la famiglia Berlusconi che si troverà ad Arcore per una messa nella cappella della residenza. Una cerimonia è prevista anche in Mediaset guidata oggi dal figlio Pier Silvio.

Alle 13 sarà la volta della politica, con la segreteria nazionale di Forza Italia convocata dal leader Tajani, che renderà omaggio al suo fondatore.

Alle 15 la commemorazione si sposterà al Senato. E per tutti sarà il capogruppo azzurro, Maurizio Gasparri, a ricordare Berlusconi in aula, come ha anticipato il presidente Ignazio la Russa.