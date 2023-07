“Un libro fa Presa”: al via la rassegna letteraria

A promuovere la rassegna, senza alcun contributo pubblico e totalmente autofinanziata, le associazioni "Il Borgo di Presa" e "Pro Loco Presa"

CATANIA – Al via la prima edizione di “Un libro fa Presa”, la nuova rassegna che trasformerà per tutto il mese di luglio il borgo di Presa, sull’Etna, in un suggestivo salotto letterario. Cinque serate dedicate alle presentazioni di libri, spaziando da scrittori emergenti a proposte di rango regionale e superiore, con l’obiettivo di coniugare l’amore per la lettura alla valorizzazione del territorio. Dagli esordienti Pennisi e Sgandurra, ad autori siciliani di qualità come Tringale e La Rosa, fino a firme di rango nazionale come Roberta Corradin. A promuovere la rassegna, senza alcun contributo pubblico e totalmente autofinanziata, le associazioni “Il Borgo di Presa” e “Pro Loco Presa”, impegnate nel rilancio e nella rigenerazione della frazione in territorio di Piedimonte Etneo.

Il programma

Si inizia oggi, sabato 1 luglio, alle 18.30 al Belvedere Giovanni XXIII con la presentazione del racconto “La casa sotto la strada” (Ivvi edizioni) della scrittrice siracusana Maria Cristina Sgandurra. A conversare con l’autrice i curatori della rassegna, l’attivista Giovanna Antonelli e il giornalista Francesco Vasta, tra i fondatori delle associazioni del borgo, presiedute da Salvatore Catanzaro e Antonio Vasta.

«La rassegna ‘Un libro fa Presa’ avrà come filo conduttore i concetti di trasformazione ed evoluzione – spiegano i curatori – nel contesto di un borgo siciliano che, dopo anni di abbandono, passa dallo spopolamento alla riscoperta. Aprono nuove attività, cresce l’interesse di tanti visitatori, turisti, nuovi residenti. Un cambiamento innescato dall’impegno dei cittadini-volontari di Presa in tante iniziative come la rassegna, totalmente autofinanziate e mosse dall’amore per il borgo. Così mostriamo e facciamo conoscere il nostro paese a una platea sempre più vasta». La rassegna, patrocinata dal Comune di Piedimonte Etneo, sarà anche dedicata al “Borgo dei 100 Volti”, omaggio al volume di Thierry Cron, fotografo francese di fama internazionale, residente a Presa, che, durante il periodo buio del lockdown, fotografò tutti gli abitanti del borgo etneo per poi riunire i tanti ritratti in un libro divenuto sempre più popolare fra gli appassionati del genere.

Le cinque serate della rassegna saranno itineranti nel borgo: dopo sabato 1, la seconda presentazione si terrà l’8 luglio nella ex scuola di Presa, riconvertita in sede delle associazioni, con la catanese Gabriella Tringale e il romanzo “L’odore delle pietre” (Splen edizioni), intervento di Gaetano Giuseppe Magro. Sabato 15 luglio la giornalista Roberta Corradin presenterà invece la novità in libreria “Cannoli siciliani” (Giunti) in piazza Maria Ss. Delle Grazie, conversando con Emanuela Pistone Ferraù. A seguire cena sociale con le specialità delle mamme del borgo di Presa. Il 22 luglio appuntamento al Belvedere di via Ragonesi con Luigi La Rosa e il testo “Nel furor delle tempeste.

Breve vita di Vincenzo Bellini” (Piemme), interverranno Anna Vasta e Teresa Sciacca; infine, venerdì 28 luglio Jacopo Pennisi chiuderà la rassegna nella ex scuola con il volume “Profumo di un Viaggio: La mappa interiore di un motociclista in India”. Presenta Emanuela Pistone Ferraù, legge Agostino Zumbo. Ogni serata sarà accompagnata da degustazioni affidate alle cantine di Presa e prodotti tipici del territorio.