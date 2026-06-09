 Un palermitano alla Treccani
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Un palermitano nel comitato esecutivo dell’enciclopedia Treccani

Treccani
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È l'avvocato Raffaele Bonsignore
LA NOMINA
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Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, presieduto dal professore Carlo Ossola e composto da 29 consiglieri, ha nominato il comitato Esecutivo.

Sette i membri che ne fanno parte, tra cui l’avvocato palermitano Raffaele Bonsignore, espressione del socio Fondazione Sicilia.

Gli altri componenti sono Paolo Perrone (Istituto Poligrafico Zecca di Stato), Maurizia Beretta (UniCredit), Stefano Bruno Galli (Cassa Depositi e Prestiti), Micaela Morelli (Fondazione di Sardegna), Simona Agnes (RAI) e Domenico Arcuri.

L’Istituto Treccani è stato costituito nel 1925 e in oltre cento anni di storia ha rappresentato l’unità culturale italiana.

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