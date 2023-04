Un Premio internazionale per la lotta allo stigma dei disturbi mentali

Giunto alla Seconda edizione e dedicato alla memoria di Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti.

CATANIA. A-HEAD Project, progetto promosso da Angelo Azzurro ONLUS, indice la seconda edizione del Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”, dedicato alla memoria di Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti, due figure centrali che hanno contribuito in modo determinante alla connessione tra la ONLUS dedicata alla lotta contro lo stigma dei disturbi mentali e il settore dell’arte, con la successiva nascita del progetto A-HEAD. Infatti Angelo Azzurro, attraverso il citato progetto, promuove l’arte contemporanea sviluppando un percorso ermeneutico e conoscitivo delle malattie mentali sostenendo le ricerche artistiche in tutte loro le declinazioni.

Il Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti” vuole, in particolare modo, sostenere artisti emergenti: si rivolge, infatti, ad artisti under 35 e prenderà in considerazione non una singola opera dell’artista ma tutta produzione artistica degli ultimi cinque anni.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini residenti in Italia o all’estero, a partire dal 18° anno di età fino al compimento del 35° anno di età (alla data di pubblicazione del presente bando), senza limiti di nazionalità, sesso, etnia o religione.

È possibile inviare la propria candidatura entro il giorno 30 giugno 2023 ore 23.59.

Il bando prevede l’assegnazione del “Premio Giovan Battista Calapai”, avente valore netto di 1300 euro e comprensivo di una pubblicazione A-HEAD Edizioni edella “Menzione Speciale Theodora van Mierlo Benedetti” del valore netto di 900 euro e comprensiva di una pubblicazione A-HEAD Edizioni. Per questa seconda edizione è previsto anche il “Premio Piero Gagliardi” – del valore netto di 700 euro e comprensivo di una pubblicazione A-HEAD Edizioni – per ringraziare il curatore di A-HEAD per l’encomiabile lavoro di questi anni.

La Giuria è costituita da Lorenzo Benedetti – Curatore e Storico dell’arte; Giuseppe Capparelli – Curatore e Storico dell’arte; Luca Centola – Artista; Mario De Candia – Giornalista e Curatore; Fabio De Chirico – Direttore Servizio II Arte contemporanea e Servizio V Fotografia della Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura; Gianfranco Grosso – Artista; Francesco Nucci – Presidente Fondazione VOLUME!; Davide Sebastian – Artista; Simona Spinella – Curatrice e Storica dell’arte; Delphine Valli – Artista; e sarà coordinata da Roberta Melasecca – Architetto e Curatrice e daStefania Calapai – Presidente Angelo Azzurro.

Le decisioni della Giuria saranno rese note l’8 settembre 2023, mentre la premiazione avverrà in luogo e data che saranno successivamente comunicati.

Tutti i dettagli per la partecipazione sono disponibili all’interno del bando. Per informazioni: premiocalapai@gmail.com – 3494945612.

Il progetto A-HEAD nasce nel 2017 per volere dalle famiglia Calapai per la lotta allo stigma dei disturbi mentali e dalla collaborazione tra l’Associazione Angelo Azzurro ONLUS ed artisti e dj di respiro internazionale: infatti con il progetto A-HEAD Angelo Azzurro, curato da Piero Gagliardi dal 2017, mira a sviluppare un percorso ermeneutico e conoscitivo delle malattie mentali attraverso l’arte, sostenendo in maniera attiva l’arte contemporanea e gli artisti che collaborano ai vari laboratori che da anni l’associazione svolge accanto alle attività di psicoterapia più tradizionali. Data la natura benefica del progetto, con A-HEAD la cultura, nell’accezione più ampia del termine, diviene un motore generatore di sanità, nella misura in cui i ricavati sono devoluti a favore di progetti riabilitativi della Onlus Angelo Azzurro, legati alla creatività, intesa come caratteristica prettamente umana, fondamentale per lo sviluppo di una sana interiorità. Lo scopo globale del progetto è quello di aiutare i giovani che hanno attraversato un periodo di difficoltà a reintegrarsi a pieno nella società, attraverso lo sviluppo di nuove capacità lavorative e creative.