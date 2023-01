Un presepe vivente nella “casa” di San Benedetto il Moro

Dal 5 all'8 gennaio al convento di Santa Maria di Gesù

Un presepe vivente sull’esempio di San Francesco e in una località unica come il santuario di San Benedetto il Moro, alle porte di Palermo. Si terrà il 5, 6, 7 e 8 gennaio, dalle 18 alle 21, l’evento voluto dai frati francescani del convento di Santa Maria di Gesù, da qualche anno elevato anche a santuario in onore del santo patrono della città, del quale si conserva il corpo incorrotto alle pendici del monte Grifone.

“Una realtà alle periferie della città di Palermo, ma viva e desiderosa di condividere il messaggio cristiano sul territorio con diverse attività coinvolgenti e con iniziative divulgative a carattere religioso e culturale – dicono gli organizzatori – questo è possibile anche grazie all’abbondanza di elementi artistici e monumentali presenti nel sito. In questo contesto caratterizzato dal silenzio, con il fascino della natura, la presenza di eremiti, frati, santi e beati, nel corso di cinque secoli, è stato possibile esprimere la bellezza dell’arte e di fare esperienza del Divino”.

Narratore principale del presepe vivente sarà l’interpretato Francesco di Assisi, il santo poverello che, nel Natale del 1223 a Greccio, “volle vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si era trovato il Signore per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato”. “Nessuna pretesa, ma soltanto la gioia francescana di condividere un messaggio di gioia con quanti vorranno cogliere questa opportunità, nel clima natalizio dell’incarnazione – spiegano i frati – Inoltre la comunità accoglierà i visitatori anche per una visita artistico-monumentale di alcuni spazi dell’antico convento del 1426, sito in via Salita Belvedere, e la condivisione di sapori e odori tipici della nostra terra”.