Un taglio contro il cancro, il progetto del Centro Amazzone

Saranno coinvolte le pazienti che stanno affrontando o hanno appena superato una terapia oncologica

1' DI LETTURA

PALERMO – Nessuna cicatrice è soltanto una ferita. La lotta al cancro vissuta come una battaglia anche sul proprio corpo: non una sconfitta ma un punto di ripartenza per continuare a sentirsi donne.

Il Centro Amazzone di Palermo, da anni impegnato in attività che traducono la lotta al cancro in un laboratorio dell’umano, tra scienza e teatro, in collaborazione con la parruccheria di Francesco Cospolici (via Guglielmo Marconi, 2B) inaugura un progetto a lungo termine e aperto a tutti e tutte per coinvolgere le pazienti che stanno affrontando o hanno appena superato una terapia oncologica nella presa di consapevolezza del proprio corpo, a partire dalla cura dei propri capelli.

Mercoledì 10, alle ore 10.30, nei locali della parruccheria, in via Guglielmo Marconi, 2B, alcune donne del Centro Amazzone daranno il via al progetto, facendo da apripista all’iniziativa, aperta al pubblico, con obbligo di prenotazione al numero 350.9765372 (dalle ore 10 alle ore 13).

“Da oltre 20 anni lavoro con e per le donne. Ogni donna nel corso della vita affronta tante problematiche e momenti difficili, ed è incredibile e meraviglioso vedere la forza e la determinazione che ogni donna tira fuori davanti alle difficoltà – dice Francesco Cospolici, parrucchiere -. Per ogni donna il proprio aspetto fisico rappresenta un modo per esprimere se stessa. In particolar modo i capelli sono una componente rilevante che influenza il benessere psicofisico e che si riflette sull’autostima, sulle relazioni sociali e sulla percezione di sé. Per questa ragione ho deciso di dare il mio contributo al Centro Amazzone, un progetto solidale che porta avanti importanti valori di empatia e coscienza sociale, nei quali mi rispecchio. Seguirò personalmente le donne che stanno combattendo contro il tumore al seno, e che purtroppo vivono tanti disagi, come quello della perdita dei capelli“.