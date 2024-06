Una grande festa della musica con il conservatorio Toscanini di Ribera

Presentato il programma della trentesima edizione

PALERMO – Presentato il programma della trentesima edizione italiana della Festa della Musica 2024 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in programma il prossimo 21 giugno 2024.

Presenti alla conferenza stampa: il coordinatore nazionale della Festa della Musica, Paolo Masini; il presidente dell’AIPFM, Marco Staccioli; il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi; il responsabile comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Massimo Pronio e il Direttore del Dipartimento Politiche giovanili in rappresentanza del Ministro Andrea Abodi, Michele Sciscioli.

Tra i relatori anche la vicedirettrice del Conservatorio Arturo Toscanini, Mariangela Longo, che ha presentato tutto il programma del Conservatorio ed il docente del Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, Mauro Campobasso.

“In occasione del 30° della Festa della Musica Italiana e in attesa di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dichiara la vicedirettrice Longo, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, già partner ufficiale della speciale manifestazione che ogni anno, il 21 giugno, si celebra in Italia e in tutta Europa, si prepara ad organizzare dal 19 al 22 giugno eventi importanti che coinvolgeranno 400 musicisti in quattro città diverse con il patrocinio di Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Ministero della Cultura, Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio Civile Universale, Associazione Italiana Festa della Musica (AIPFM) che ne coordina tutti gli eventi al livello nazionale, Assessorato Beni Culturali Regione Siciliana e le istituzioni e i Teatri coinvolti nelle città ospitanti di Ribera, Pesaro, Sambuca di Sicilia e Cinisi.

Inoltre, A Pesaro, capitale italiana della cultura, andrà in scena un grande concerto per i 100 anni di Henry Mancini. Si esibiranno i giovani del Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro in un concerto orchestrale, organizzato con il Pesaro Film Festival, dedicato alle indimenticabili colonne sonore dell’autore italo americano, ed il concerto, vedrà anche la partecipazione di studenti e docenti del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera-Agrigento, creando un ideale passaggio di testimone tra Pesaro e Agrigento, Capitali italiana della Cultura 2024 e 2025”.

Gli eventi del Toscanini sono organizzati con il coordinamento artistico della Prof.ssa Mariangela Longo, la direzione di produzione del prof. Simone Piraino, il prezioso contributo di tutti gli organi statutari guidati dal Direttore Prof. Riccardo Ferrara e dal Presidente dott. Giuseppe Tortorici. Eventi ad ingresso libero.

19 giugno – ore 21.00- Ribera (AG) – Piazza Duomo – “LA PRIMA ORCHESTRA SIAMO NOI!”

Il 19 Giugno la piazza Duomo di Ribera si trasformerà in un palco a cielo aperto dove si svolgerà il concerto per solisti, coro, orchestra sinfonica del Conservatorio Arturo Toscanini e 15 bande musicali organizzato dal Conservatorio Toscanini con il patrocinio del Comune di Ribera.

Il mega evento vedrà protagonisti oltre 300 musicisti che, sotto la direzione d’orchestra del Maestro Alberto Maniaci e la co-direzione di 15 maestri delle Bande Musicali, eseguiranno tre inni (Inno d’Italia, Inno europeo, inno della Regione Siciliana) e renderanno omaggio all’Opera lirica italiana, patrimonio mondiale dell’umanità, con musiche di Puccini, Verdi, Bellini.

Un evento unico nel suo genere all’insegna della massima condivisione e della inclusione di formazioni diverse in un’unica compagine orchestrale, perfettamente consono alla tematica scelta da Festa della Musica Italiana per i festeggiamenti del suo 30° anniversario. All’evento parteciperanno le seguenti Bande Musicali del territorio: Banda “Vincenzo Bellini” di Agrigento – M° Carmelo Mangione; Banda musicale “Luigi Ingo” di Alessandria della Rocca – M° Roberto Guastella; Banda “Vincenzo Bellini” di Alessandria della Rocca – M° Francesco Garofalo; Complesso bandistico “G. Verdi” di Bivona – M° Salvatore Cutrò.

E ancora Banda musicale di Burgio – M° Salvatore Caramazza; Banda “Vincenzo Bellini” di Calamonaci – M° Aurelio De Sarno; Complesso bandistico “Città di Caltabellotta” – M° Luciano Monte; Banda musicale “Alessandro Scarlatti” di Cattolica Eraclea – M° Maurizio Mongiovì; Banda “Città di Cianciana” – M° Johnny Gallina; Complesso bandistico “G. Verdi” di Grotte – M° Salvatore Puglisi; Complesso bandistico “The Washington Navel” di Ribera – M° Pietro Giacomazzo; Complesso bandistico “Città di Ribera” – M° Giuseppe Guddemi; “Corpo Bandistico Gino Spicola” Santo Stefano di Quisquina – M° Domenico Spicola; Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sciacca – M° Accursio Sabella; Banda Musicale “Vincenzo Bellini” di Siculiana – M° Giacomo Consolo. Presenta Valeria Milazzo.

Il 21 Giugno- ore 21,00 – Pesaro –Piazza del Popolo – “Mancini 100”

Evento celebrativo dei 100 anni dalla nascita del grande compositore italo-americano Henry Mancini, vincitore di 4 premi Oscar per la musica da film, numerosissimi Grammy, innumerevoli nomination e passato alla storia per la sua vasta produzione musicale.

Il concerto è organizzato dal Conservatorio G. Rossini di Pesaro in collaborazione con il Conservatorio A. Toscanini di Ribera nell’ambito della 60° Mostra Internazionale del nuovo cinema e dei festeggiamenti per il 30° di FdM, e darà l’occasione del passaggio di testimone tra i Conservatori delle Città Capitali italiane della cultura Pesaro 2024 e Agrigento 2025, alla presenza delle rispettive autorità. Protagonisti saranno i musicisti dell’Orchestra Ritmico- Sinfonica del Conservatorio G. Rossini di Pesaro e del Dipartimento Jazz del Conservatorio A. Toscanini di Ribera.

A Pesaro parteciperanno per il Conservatorio Toscanini in qualità di solisti Ernesto Marciante docente di canto jazz e gli studenti Alessandro Lo Chiano (tromba), Giovanni Sferrazza (saxofono) del dipartimento di nuovi linguaggi e tecnologie musicale del Conservatorio.

21 Giugno ore 19,00- Teatro l’Idea di Sambuca di Sicilia– Rassegna Musicale “Maurizio Pollini” – In collaborazione con il Teatro l’Idea e con il Comune di Sambuca di Sicilia, Borgo dei Borghi 2016, il Conservatorio Toscanini organizza una rassegna dedicata alla letteratura pianistica e alla musica da camera con pianoforte.

Grazie alla virtuosa collaborazione avviata tra le istituzioni, il nuovo pianoforte messo a disposizione dal Conservatorio verrà messo a battesimo da alcuni dei giovani talenti delle Scuole di Pianoforte e delle Scuole di Musica da Camera, con una dedica speciale al grande pianista italiano Maurizio Pollini recentemente scomparso. Ingresso libero.

“Omaggio a Maurizio Pollini”, Teatro di Sambuca.

Giuseppe Tumbarello: F. Chopin – Fantasia Improvviso op. 66 (durata 6′) Gaia La Porta: R. Schumann da Scene Infantili op. 15 “Traumerei”; W.A. Mozart – Sonata Kv 283 I movimento (durata 5/6′). Luigi Fiore: F. Chopin – Scherzo op. 31(10′). Andra Lodato: F.Liszt – Rapsodia Ungherese n.6 (7/8′). Giulio Lodato: F. Liszt – Tarantella da “Venezia e Napoli” (10′). Elyana Mongiovì: M. Ravel – Sonatina (12′). Leandra Venuti: M.Ravel – “Une barque sur l’oceán” (7/8′). Giusy Ines Tuttolomondo: C.Debussy – “Isle Joyeuse” (6′). Margherita Tortorici violoncello – Maria Rita Miceli pianoforte L.v. Beethoven Sonata n.3 op.69 per violoncello e pianoforte Primo movimento (10′). Emmanuel Monaco flauto – Ines Tuttolomondo pianoforte. Schumann Tre romanze per flauto e pianoforte (15′).

Il 22 Giugno alle ore 11,00 presso l’Atelier Casiglia di Cinisi (PA) si terrà un particolare concerto/laboratorio intitolato “Da Scarlatti a Poulenc” che vedrà coinvolti diversi studenti e docenti del Conservatorio Arturo Toscanini alle prese e alla scoperta degli strumenti antichi e moderni presenti nell’Atelier. L’evento sarà coordinato dai Proff.ri Vito Gaiezza e Franca DI Giorgi.