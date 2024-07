Un’estate all’insegna del relax e del divertimento

La stagione estiva offre la possibilità di vivere momenti di svago e tranquillità: da un weekend in un accogliente hotel con piscina ad una lunga giornata trascorsa sulla spiaggia, diverse solo le alternative possibili. Con il sole alto nel cielo e le temperature favorevoli, le attività all’aria aperta diventano le protagoniste delle nostre giornate. Tra bagni rinfrescanti in piscina, passeggiate in riva al mare e sport acquatici, c’è sempre qualcosa di entusiasmante da fare. Che si preferisca distendersi su un lettino sotto l’ombrellone, leggere un buon libro o partecipare ad una partita di beach volley, l’estate offre infinite possibilità per godersi il tempo libero in modo spensierato.

Le famiglie possono trovare il giusto equilibrio tra momenti di puro svago e attività più tranquille, assicurandosi che tutti i membri della famiglia vivano un’esperienza indimenticabile.

Hotel Sirenetta: eleganza e comfort sul litorale siciliano

L’Hotel Sirenetta è un complesso turistico a quattro stelle che rappresenta una vera e propria istituzione per chi desidera vivere una vacanza al mare memorabile. Situato nel cuore del litorale di Isola delle Femmine, a pochi minuti da Palermo e dall’aeroporto Falcone Borsellino, l’hotel vanta una tradizione che risale agli anni ’60, mantenuta viva con dedizione e cura da tre generazioni. Le sue 29 camere, di cui molte dotate di balcone vista mare, offrono il massimo del comfort.

La grande piscina dell’hotel, con i suoi tre livelli di profondità, è perfetta per il divertimento degli ospiti di tutte le età. Inoltre, l’hotel offre una terrazza panoramica dove poter fare colazioni e aperitivi.

Il ristorante, che si estende sulla terrazza a bordo piscina, permette la degustazione di deliziosi piatti a base di pesce fresco e specialità della cucina siciliana. I servizi di ristorazione, aperitivo, solarium e piscina sono disponibili anche per clienti esterni, con la possibilità anche di festeggiare eventi: tali fattori rendono l’Hotel Sirenetta l’alternativa perfetta per ogni tipo di vacanza.

Il Lido Sirenetta: un rifugio per le famiglie e gli amanti del mare

Il Lido Sirenetta garantisce un’esperienza di comfort e relax. Dispone di ombrelloni e lettini ed il servizio di ristorazione è rinomato per la qualità dei suoi piatti espressi, tra cui sandwich, insalate e specialità siciliane, tutte preparate con prodotti a km 0. Il bar e la zona ristoro ombreggiata offrono un ambiente panoramico dove gustare pasti e spuntini in totale comodità. L’area bimbi, con altalene, scivoli e giochi a molla, è perfetta per i più piccoli, mentre il campus estivo organizza attività ludiche, sportive e creative per bambini dai 3 ai 10 anni. Gli amanti dello sport possono partecipare a sessioni di acqua gym, corsi di sup, nuoto, e tornei di beach volley. Inoltre, il lido permette di esplorare i fondali marini con snorkeling e immersioni guidate, o di scoprire la costa con escursioni in barca e noleggio di gommoni.

Un’ospitalità attenta e inclusiva

L’Hotel-Lido Sirenetta si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e verso l’inclusione. Ha progettato i suoi spazi e servizi per garantire l’accesso a tutti, includendo ausili come pedane elettriche, passerelle e supporti per l’ingresso in acqua. Allo stesso tempo, l’Hotel-Lido Sirenetta è fortemente impegnato nella tutela dell’ambiente: utilizza pannelli solari per la produzione di acqua calda e sta progettando un impianto che permetterà l’autonomia energetica al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, promuove pratiche sostenibili, riducendo l’uso della plastica e adottando stoviglie biodegradabili. Questo equilibrio tra inclusività e responsabilità ambientale dimostra l’impegno dell’Hotel-Lido Sirenetta nell’offrire un soggiorno che sia accogliente ed ecologicamente sostenibile per tutti gli ospiti.

Per servizi, informazioni o prenotazioni www.sirenetta.it o chiamare l’hotel allo 0918671538 o il lido al 351 5160393.