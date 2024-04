Un’estate in sicurezza a bordo della tua barca

In Sicilia si respira già aria d’estate: la gente trascorre il fine settimana all’aperto, prendendo il sole in spiaggia e, nel caso dei più temerari, facendo il bagno al mare. Per chi possiede un’imbarcazione da diporto, questo è il momento giusto per iniziare ad effettuare interventi di manutenzione, mettendo in sicurezza la propria barca. Per navigare in sicurezza e non avere imprevisti quando deciderete di mollare gli ormeggi, è fondamentale installare adeguati sistemi finalizzati alla protezione del vano motore e delle cabine e manutenere gli estintori portatili presenti a bordo.

Italfire: manutenzione certificata per la tua imbarcazione

Italfire, azienda specializzata in servizi di fornitura e manutenzione di impiantistica antincendio, è l’unica impresa su Palermo, Trapani e Agrigento a possedere la certificazione RINA navale. L’azienda effettua manutenzione su estintori portatili di qualsiasi tipologia, installa impianti fissi di spegnimento automatici a protezione dei vani motore o delle cabine. I materiali installati per la messa in sicurezza dell’imbarcazione sono MED e i dipendenti dell’azienda possiedono il relativo patentino. Italfire interviene su imbarcazioni di qualsiasi dimensione: dalla più piccola, alla più grande.

Italfire: installazione di sistemi a spegnimento localizzato

L’impresa installa sulle imbarcazioni da diporto sistemi a spegnimento localizzato. I modelli utilizzati sono FK-5-1-12 serie mare-fk e Polvere serie mare-pw. La lunghezza non è superiore ai 24 mt e il sistema può essere installato sia internamente che esternamente al vano motore e collegato con tubazione in alluminio, optional, per scarica in punto prestabilito. La valvola dotata di bulbo termoespandente permette l’applicazione del cavo di attivazione (optional) e/o della cartuccia pirotecnica (optional) per attivazione tramite comando remoto o rilevatore per installazioni del dispositivo fuori dal vano motore. La valvola inoltre è dotata di pressostato per segnalazione costante della pressione interna al dispositivo.

La versione “Easy” dello stesso modello, invece, deve essere installata internamente al vano motore tramite il supporto fornito in dotazione. La valvola con bulbo termosensibile permette attivazione al raggiungimento della temperatura interna, fornito standard con bulbo a 93°C. La valvola inoltre è dotata di pressostato per segnalazione costante della pressione interna al dispositivo. Può essere prevista installazione dell’attuatore pirotecnico per attivazione da remoto.