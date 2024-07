Unicredit assume in Sicilia a tempo indeterminato: requisiti e domanda

L'azienda alla ricerca di giovani talenti

Unicredit assume in Sicilia. Posti a tempo indeterminato, per giovani laureati. Unicredit, una delle principali banche europee con una forte presenza internazionale e una vasta rete di filiali in diversi paesi, è alla ricerca di nuovi talenti per le sue sedi di Palermo.

Fondata nel 1998, Unicredit offre una gamma completa di servizi finanziari, tra cui conti correnti, prestiti, mutui, servizi di investimento e gestione patrimoniale. La sede principale della banca è situata a Milano, Italia, e Unicredit è rinomata per il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.

I profili richiesti

Attualmente, Unicredit cerca figure professionali per i ruoli di consulente Unicredit direct e banker private.

Il Consulente Unicredit direct è una posizione centrale per il servizio clienti della banca. Questo ruolo si svolge principalmente attraverso canali digitali e telefonici, con l’obiettivo di offrire assistenza e consulenza ai clienti in modo rapido ed efficiente.

È un’opportunità ideale per neolaureati e profili junior. Le responsabilità includono la gestione delle richieste dei clienti via telefono, email e chat, fornendo consulenza su prodotti e servizi bancari come conti correnti, carte di credito, prestiti e investimenti. Inoltre, il Consulente deve essere in grado di risolvere problemi e reclami dei clienti, oltre a promuovere e vendere prodotti bancari, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita.

Requisiti

Per candidarsi come consulente Unicredit direct, è preferibile possedere una laurea di primo o secondo livello o un diploma tecnico/liceale con una buona votazione. È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e l’italiano come lingua madre. Il processo di selezione prevede una candidatura online, il completamento di test online e un assessment di gruppo.

L’offerta di lavoro prevede un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla conferma a tempo indeterminato, con un percorso di crescita e carriera ben definito. Unicredit pone grande attenzione al benessere dei propri dipendenti e al work-life balance, offrendo agevolazioni per la salute e il benessere, strumenti di flessibilità come periodi sabbatici e congedi straordinari, e un pacchetto retributivo competitivo con vantaggi sui servizi bancari.

Il ruolo di banker private, invece, è orientato verso la gestione patrimoniale e la consulenza finanziaria per clienti di alto profilo. Le responsabilità principali includono la gestione di un portafoglio di clienti private, offrendo soluzioni di investimento personalizzate e sviluppando relazioni a lungo termine con i clienti.

Il banker private deve collaborare con specialisti interni per offrire servizi completi e integrati, inclusi servizi di pianificazione patrimoniale e fiscale, e deve monitorare e analizzare i mercati finanziari per fornire consulenze aggiornate e pertinenti.

Unicredit assume in Sicilia: come candidarsi

Per candidarsi come banker private, è necessario avere tra i 3 e i 6 anni di esperienza in una posizione equivalente presso banche o intermediari finanziari, con una specializzazione nell’offerta di servizi a valore aggiunto. È richiesto un background in finanza aziendale per sostenere le esigenze degli imprenditori, oltre a buone doti relazionali e la capacità di lavorare in team.

L’offerta lavorativa per il banker private include un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo competitivo correlato all’esperienza del candidato, con l’opportunità di crescita all’interno di un gruppo bancario paneuropeo.

Per ulteriori dettagli e per candidarsi a queste posizioni, visita il sito di Unicredit. Questa è un’opportunità unica per entrare a far parte di una delle banche più prestigiose d’Europa, che valorizza l’innovazione, la sostenibilità e il benessere dei propri dipendenti.

