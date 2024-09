Unicredit, nuovo advisory board in Sicilia: Nico Torrisi è il presidente

Le parole dell'amministratore delegato Andrea Orcel

PALERMO, 20 SET – Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Regione Sicilia. È composto da 15 membri ed è presieduto da Nico Torrisi.

“Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit – ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit – I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno ad UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”.

I componenti dell’advisory board

I nuovi componenti dell’Advisory Board Territoriale Sicilia di UniCredit sono: Nico Torrisi (Presidente) – Amministratore Delegato S.A.C. Società Aeroporto Catania Spa e Presidente Federalberghi Sicilia; Antonio Rallo (Vice Presidente) – Amministratore Delegato Donnafugata Srl r Presidente Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia: Laura Anello – Presidente Fondazione Le Vie dei Tesori; Giovanni Arena – Amministratore Delegato Fratelli Arena Srl e Presidente Gruppo Vegè.

E ancora: Patrizia Di Dio – Presidente Confcommercio Palermo e Vice Presidente nazionale Confcommercio Imprese per l’Italia: Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi – Presidente SIBEG Sibeg Srl e Presidente Confindustria Catania; Piero Giglione – Segretario Regionale Cna Sicilia; Carmelo Giuffrè – Presidente e Amministratore Delegato Irritec Spa; Giancarlo Licitra – Founder e Ceo Lbg Sicilia Srl; Marcello Mangia – Presidente e Ceo Mangia’s – Aeroviaggi Spa.

Nel consiglio consultivo di Unicredit anche Massimo Midiri – Rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Antonio Perdichizzi – Founder Isola Catania e Presidente Junior Achievement Italia; Marco Romano – Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi di Catania; Giuseppe Russello – Presidente e Amministratore Delegato Omer Spa e Presidente Sicindustria Palermo; Francesco Tornatore – Owner e Amministratore unico Gruppo Nuove Tecnologie Elettro-Telefoniche Spa.