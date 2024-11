Unicredit cerca nuovo personale a Palermo: come candidarsi

Il gruppo bancario assume nuovi Banker Private

Unicredit è pronta ad assumere nuovo personale in diverse città italiane, tra cui Palermo. Il gruppo bancario, infatti, cerca professionisti con pluriennale esperienza nella gestione di portafogli.

I Banker Private, nello specifico, devono aiutare il cliente nel realizzare i propri obiettivi finanziari, garantendo massima attenzione ai rischi e un’elevata qualità del servizio, sviluppando il presidio e l’immagine della banca sul territorio.

Unicredit cerca nuovo personale: cosa prevede

Unicredit offre un contratto a tempo indeterminato con orari flessibili, periodi sabbatici e diritto a congedi straordinari. I dipendenti, inoltre, avranno la possibilità di avere un conto gratuito, offerte assicurative e altri servizi bancari. Tra i vantaggi, anche, l’assicurazione sanitaria, un regime pensionistico completo e l’accesso scontato alle offerte di sport e benessere.

Requisiti

Unicredit cerca nuovo personale non solo a Palermo, ma anche ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Agli interessati sono richiesti: 3/6 anni di esperienza in posizione equivalente presso primarie banche o intermediari finanziari; background in finanza aziendale per sostenere le esigenze degli imprenditori; buone doti relazionali e capacità di lavorare in team.

Unicredit cerca nuovo personale: come candidarsi

È possibile mandare la propria candidatura alla sezione “Lavora con Noi” del sito Unicredit, dove sono presenti tutti gli annunci pubblicati dall’azienda.

