Unicredit, riduzione dell’orario di lavoro: soddisfazione della Uilca

Mingoia: soluzione individuata in linea con le richieste avanzate

PALERMO – Il Gruppo UniCredit ha informato le Organizzazioni Sindacali che la riduzione di 30 minuti dell’orario di lavoro settimanale, prevista dal rinnovo del Contratto Nazionale del Credito sottoscritto a novembre 2023, verrà applicata nella giornata di venerdì.

In Sicilia la riduzione dell’orario di lavoro interesserà quasi 3.000 lavoratori che operano su circa 450 filiali e sui grandi stabili presenti in ogni capoluogo di provincia.

Il segretario Uilca responsabile del Gruppo UniCredit Rosario Mingoia: “La soluzione individuata è in linea con le richieste che avevano avanzato la Uilca e le altre Organizzazioni Sindacali. Ancora una volta le ottime relazioni sindacali che esistono nel Gruppo UniCredit hanno consentito di trovare senza difficoltà e con ampio anticipo rispetto al momento dell’applicazione della misura, prevista per il prossimo 1° luglio, una modalità positiva per le lavoratrici e i lavoratori e sostenibile per l’Azienda”.

Il segretario nazionale Uilca Giuseppe Bilanzuoli: “Auspichiamo che anche nelle altre aziende si trovino soluzioni positive, considerando che in settori ad altissimo utilizzo di tecnologia, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario sarà la frontiera e può essere un valore aggiunto per coniugare benessere lavorativo, conciliazione di tempi di vita e di lavoro, mantenimento dei livelli occupazionali e maggiore produttività”.