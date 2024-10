Unieuro assume magazzinieri a tempo indeterminato: requisiti e domanda

Per candidarsi non è necessario un titolo di studio specifico

Unieuro assume nuovi magazzinieri in tutta Italia: la nota catena italiana di elettronica ed elettrodomestici ha lanciato una campagna di assunzioni per ampliare il proprio organico logistico. Attualmente, Unieuro offre 18 nuove opportunità lavorative rivolte a coloro che desiderano lavorare nel settore della gestione delle merci, con posizioni disponibili in diverse regioni italiane, da Nord a Sud.

Requisiti

Per candidarsi non è necessario un titolo di studio specifico, ma sono richieste esperienza nel settore retail e abilità in attività quali carico e scarico delle merci, monitoraggio delle uscite e gestione delle scorte.

Il lavoro in magazzino presso Unieuro offre un’opportunità unica per chi cerca crescita professionale nel campo della logistica e della supply chain. Tra le caratteristiche richieste ai candidati, Unieuro cerca persone con una vera passione per l’elettronica di consumo e gli elettrodomestici, forti capacità organizzative, orientamento al cliente e abilità nel problem solving. È inoltre importante possedere soft skills come determinazione, energia e un approccio organizzato che aiuti a gestire le sfide quotidiane.

Unieuro assume in diverse sedi d’Italia

Le sedi di lavoro sono distribuite in regioni come Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Trentino Alto Adige, con città specifiche quali Merate, Orio al Serio, Genova, Savona, Torino, Roma, Bolzano e molte altre. Unieuro offre ai candidati selezionati un contratto a tempo determinato, con turni flessibili che possono comprendere anche i fine settimana e i festivi.

Unieuro, fondata negli anni ’30, è leader in Italia nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Con sede a Forlì, la società conta oltre 5.000 dipendenti, oltre 270 negozi diretti e più di 250 punti vendita affiliati, nonché una piattaforma digitale unieuro.it e un centro logistico centrale a Piacenza.

Domanda

Per candidarsi, gli interessati devono visitare il sito ufficiale di Unieuro e selezionare l’opzione “Vendita > Magazziniere” nella sezione “Tutte le posizioni”, dove potranno consultare le sedi disponibili e inviare la propria candidatura tramite un modulo online.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE