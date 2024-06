Università, Bernini critica l’ateneo di Palermo sui rapporti con Israele

La ministra in disaccordo sulla scelta di interrompere i rapporti con il mondo accademico dello stato ebraico

ANCONA – La decisione dell’Università di Palermo di interrompere i rapporti con i ricercatori e le università israeliane “rientra nell’autonomia universitaria, la considero una scelta sbagliata, soprattutto in un momento in cui si sta intensificando il processo politico-diplomatico di pace, di ricerca della pace”.

Lo ha detto la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini arrivando all’Università Politecnica delle Marche Le Torrette ad Ancona. “Le Università – ha aggiunto – non si schierano, le università non entrano in guerra, sono costruttori di ponti, creatori di pace, sono delle grandi fabbriche di diplomazia scientifica.

“Nel momento in cui i rapporti si interrompono, l’università viene meno alla sua missione fondativa, che è quella dell’inclusività. L’università è aperta e inclusiva, non chiude mai le porte”, ha aggiunto Bernini.

Alla domanda se prenderà provvedimenti la Ministra ha ricordato che “L’autonomia universitaria consente loro di fare quello che hanno fatto. Lo ripeto, per quanto mi riguarda è una scelta sbagliata”.

Bernini è stata accolta per la sua visita istituzionale, una tappa dell’ampio tour elettorale nelle Marche che proseguirà oggi – dai vertici dell’Università Politecnica delle Marche e il Direttore Generale dell’Ospedale Torrette Armando Gozzini; dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti e dall’assessore all’Università, Giovani ed Economia della Notte del comune Marco Battino.