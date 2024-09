Università, Eurema vince la gara per la campagna immatricolazioni 2024-2025

L'ad Marco Floriani: "Sarà trasmessa anche su Spotify"

CATANIA – Nuovo incarico per il centro media Eurema, che ha vinto la gara per l’affidamento della campagna immatricolazioni dell’Università degli Studi di Catania 2024-2025.

Per il cliente, il centro media ha proposto un ventaglio di servizi capaci di suscitare l’interesse e la curiosità tra i giovani in età compresa tra i 17 e 19 anni, al fine di soddisfare l’obiettivo dell’Università di aumentare il numero di studenti che al momento del diploma decidono di immatricolarsi al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico attivati dall’ateneo.

L’amministratore di Eurema, Marco Floriani sottolinea che “Il centro media ha solo due anni di vita, ma dimostra già tanta esperienza in grado di cucire su misura, secondo le esigenze del cliente, campagne di comunicazione sempre più all’avanguardia che uniscono i vecchi media (affissioni, radio, tv, stampa) ai nuovi media (piattaforma digitali, Meta, Spotify, CTV)”.

Per l’Università di Catania, continua Floriani, “è stata pianificata una comunicazione tradizionale su stampa locale e nazionale integrata ad una campagna sulla piattaforma svedese più grande al mondo per ascoltare musica, Spotify, passando per una pianificazione outdoor sul territorio”.