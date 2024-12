L’Università di Palermo cerca 7 esperti per un nuovo progetto: il bando

La domanda potrà essere effettuata entro il 17 dicembre

PALERMO – L’Università degli Studi di Palermo ha pubblicato un bando per la selezione di esperti per il progetto “At- risk Youth in an Ageing Society: the Educational Challenge“, finanziato dai fondi del PNRR.

Come riporta il bando, il programma prevede:

L’integrazione e analisi dei dati provenienti da diversi archivi per produrre mappe dei territori in condizioni di marginalità educativa, utilizzando variabili chiave come il livello socioeconomico, il tipo di scuola frequentata, l’ubicazione del comune, il genere e il livello di scolarità del luogo di origine;

La costruzione di modelli statistici atti a computare indicatori di rischio di abbandono scolastico e di vulnerabilità educativa per sottogruppi, costruendo indicatori di “speranza di vita educativa”.

Università di Palermo: le figure ricercate

L’ateneo ricerca nello specifico:

n. 2 incarichi di prestazione d’opera occasionale – “Modelli statistici per la previsione del rischio educativo nella scuola secondaria e terziaria in Italia”;

– “Modelli statistici per la previsione del rischio educativo nella scuola secondaria e terziaria in Italia”; n. 5 incarichi di prestazione d’opera occasionale – “Costruzione database e mappe territoriali aree interne rispetto al rischio educativo”.

Requisiti richiesti

La domanda potrà essere effettuata sia dai dipendenti dell’Università che da candidati esterni. Questi, però, potranno essere selezionati solo se i candidati interni non risultino idonei.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno; L41 (LT in Statistica) o L33 (LT in Economia e Finanza).

Saranno, inoltre, oggetti di valutazione: certificazioni informatiche; esami sostenuti con votazioni nel corso di laurea magistrale LM82 o equipollenti; esperienze lavorative in campo informatico e statistico.

Non potranno essere selezionati coloro che hanno legami di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, con professori del dipartimento o della struttura proponente, oppure con il Rettore, il Direttore Generale o membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Domanda e selezione

La domanda deve essere presentata entro le 12:00 del 17 dicembre e inviata esclusivamente tramite PEC a dipartimento.seas@cert.unipa.it. Per maggiori informazioni l’Università invita a leggere attentamente il bando.

In seguito una Commissione valuterà l’idoneità degli interessati in base alla documentazione ricevuta. Per i 5 incarichi di prestazione d’opera occasionale è previsto anche un colloquio orale che si svolgerà il 20 dicembre alle 10:00 presso la stanza 104, primo piano, dell’edificio 13, in Viale delle Scienze.

