Da chiarire se l'uomo fosse già morto prima dell'investimento

Un uomo di 65 anni è morto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio a Licata, in provincia di Agrigento, dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in via Martinez. La vittima si è accasciata sull’asfalto e, poco dopo, è stata investita da un’automobile in transito. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura non si sarebbe accorto della presenza del corpo riverso sulla carreggiata. È stato lo stesso automobilista, sotto choc per quanto accaduto, a lanciare l’allarme e a contattare i carabinieri.

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I dubbi sulle cause della morte

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, infatti, non è stato ancora accertato se il 65enne fosse già deceduto in seguito al malore prima dell’investimento oppure se l’impatto con l’auto abbia contribuito a provocarne la morte. L’ipotesi che l’uomo investito a Licata sia morto a causa dell’arresto improvviso delle funzioni vitali prima dell’arrivo della vettura è, allo stato attuale, quella ritenuta più probabile.

Investito a Licata, gli accertamenti

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Al medico legale spetterà invece stabilire le cause del decesso attraverso gli esami previsti. L’esito degli accertamenti sarà determinante per chiarire se la morte sia stata provocata esclusivamente dal malore o se l’investimento abbia avuto un ruolo nell’evento.

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