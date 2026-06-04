 Tragedia a Palermo, uomo morto per strada
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Uomo trovato morto in strada a Palermo, indagano i carabinieri

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Accanto al corpo ci sono diverse chiazze di sangue
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

PALERMO – Un uomo è stato trovato morto questo pomeriggio, giovedì 4 giugno, sul marciapiede di via Ernesto Basile a Palermo, all’altezza del parcheggio dove c’è il capolinea degli autobus dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo.

Sul posto i carabinieri e il 118

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino straniero. Accanto diverse chiazze di sangue. Secondo i testimoni stava camminando e mangiando della frutta. Non è chiaro se sia stato aggredito o colto da malore.

L’area è stata transennata e si attende l’arrivo del medico legale.

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