A favore 401 voti, 284 contrari e 15 astenuti. Gli auguri di Mattarella

Ursula von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Decisivi i Verdi e l’opzione per il Green Deal. Strappo di Meloni, maggioranza di centrodestra divisa. ‘Abbiamo lavorato per una maggioranza democratica, il centro pro-Ue alla fine mi ha

sostenuto’, ha detto von der Leyen.

Meloni rivendica il no di Fdi alla rielezione in contrasto con “il metodo e il merito”. Mattarella: ‘Sotto la guida di von der Leyen, l’Europa supererà le sfide’ che la attendono. Centrodestra diviso. ‘La rielezione è una brutta notizia’ per la Lega. Il segretario di Fi Tajani conferma invece il sostegno alla leader tedesca.