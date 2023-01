Usa, sparatoria in una casa: 8 morti, 5 sono bambini

La polizia, che ha aperto un'indagine, ha precisato che non esiste un pericolo per gli abitanti della città e che non ci sono sospetti latitanti

1' DI LETTURA Otto membri di una stessa famiglia, tra cui cinque bambini, sono stati uccisi in una sparatoria nella cittadina di Enoch, nello Utah. A renderlo noto è la polizia locale, spiegando che le vittime sono state trovate all’interno della loro abitazione con diverse ferite letali di arma da fuoco. Come hanno spiegato le autorità cittadine, la famiglia era molto nota a Enoch, erano assidui frequentatori della chiesa locale e i bambini andavano a scuola nella Iron County School District. La polizia, che ha aperto un’indagine, ha precisato che non esiste un pericolo per gli abitanti della città e che non ci sono sospetti latitanti.

