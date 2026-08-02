Le vacanze di Ivanka Trump e Jared Kushner a Taormina

Tappa siciliana per le vacanze di Ivanka Trump e Jared Kushner. La figlia di Donald Trump e suo marito, arrivati nei giorni scorsi nell’isola a bordo di uno yacht, hanno tra le altre cose soggiornato a Taormina.
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Sulla sua pagina Facebook che immortalano anche una passeggiata del marito e dei figli nel centro di Taormina e l’Etna in eruzione.
La figlia del presidente americano, che aveva già visitato Taormina, nei giorni scorsi era attesa al Google Camp, appuntamento che riunisce imprenditori e vip da tutto il mondo, in programma a Sciacca.