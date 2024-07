Dichiarazione congiunta con Unicef e Oms

I tassi di vaccinazione infantile in tutto il mondo sono stagnanti e non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemia.

Vaccini, l’allarme dell’Onu

A lanciare l’allarme è l’Onu, in una dichiarazione congiunta di Unicef e Oms. Rispetto al 2019, prima della pandemia, 2,7 milioni di bambini nel 2023 non sono ancora stati vaccinati, o lo sono stati in modo incompleto.

Circa 14,5 milioni di bambini nel mondo a “dosi zero”: non sono mai stati vaccinati.

