Varrica (M5s): utilizzare il progetto tram per riaprire il parco Cassarà

L'iniziativa del deputato regionale del M5s

PALERMO – Il deputato regionale Adriano Varrica (M5S), a seguito di audizione in quarta commissione Ars, sollecita il Comune di Palermo a intervenire con urgenza per la riapertura del parco Cassarà e propone soluzioni per sbloccare la bonifica delle aree più inquinate.

“Con una interrogazione parlamentare – dice Varrica – ho convocato il Dipartimento regionale bonifiche in Commissione IV all’Assemblea Regionale Siciliana per monitorare l’iter di riapertura del parco Cassarà. Da tale audizione è stato confermato che siamo in attesa delle indagini integrative da parte del Comune che, per legge, dovranno essere completate entro settembre. Tuttavia, sembra che l’Amministrazione non abbia ancora trovato le risorse necessarie per questo passaggio cruciale e senza di esse purtroppo non esiste alcuna prospettiva di riapertura parziale”

“Chiediamo inoltre al Comune – aggiunge – di valutare l’utilizzo del progetto di realizzazione della linea del tram in via Basile come leva per sbloccare la bonifica delle zone più inquinate. Negli uffici regionali sono pronti a valutare e sostenere qualsiasi percorso utile in tal senso. L’ amministrazione Lagalla dia un segnale concreto di attenzione per riaprire uno dei più importanti polmoni verdi della città”.