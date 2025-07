Varrica: “Su Almaviva il disimpegno di Schifani sarebbe grave”

"Si torni a lavorare sull'attivazione del numero di pubblica utilità 116117"

PALERMO – “Spero che le parole di Schifani pubblicate dopo il tavolo ministeriale su Almaviva Contact siano un altro errore dell’intelligenza artificiale. L’impegno della Regione non è mai stato vincolato all’esito positivo della procedura di licenziamento, che evidentemente i sindacati non possono accettare”, lo afferma il deputato M5S all’Ars Adriano Varrica.

“Fino a ieri – prosegue Varrica – il governo regionale ci rassicurava sul fatto che anche senza proroga Cigs entro l’anno ci sarebbe stata soluzione occupazionale per tutti. Si riprenda subito a lavorare su ciò che è stato promesso: l’attivazione del numero di pubblica utilità 116117 (il cui iter amministrativo sembra essere a buon punto) e il progetto di digitalizzazione degli archivi regionali, per il quale ci si trova in una fase embrionale e, soprattutto, mancano le risorse”.

“A maggior ragione, visto quanto successo ieri – continua Varrica – spero di dare ulteriore slancio a questo percorso con l’emendamento che già da giorni ho depositato per la variazione di bilancio in corso di discussione in Assemblea regionale. L’emendamento stanzierebbe le somme per un triennio per la digitalizzazione degli archivi ed è funzionale a dare forma in parlamento alle volontà rappresentate fino a ieri dal governo regionale”.

“Il governo Schifani e la maggioranza lo facciano proprio, lo riscrivano, anche aggiungendo l’istituzione del bacino e il collegamento dello stesso col progetto 116117. Si dia subito consistenza legislativa a quanto promesso finora. Non si pensi di scaricare su altri – conclude Varrica – i disastri fatti in questi anni a livello istituzionale, dalla mancata strutturazione del servizio 1500 (nonostante una legge lo prevedesse), all’emendamento fuffa sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, all’inerzia totale fino alla fine del 2024″.