Varrica: “Surreale elogiare il risultato della Gesap e parlare di privatizzazione”

Il deputato del M5S: " Sembra che la logica sia quella di liberarsi di ciò che produce utile e risultati operativi dandolo a soggetti privati"

PALERMO – “Rimango perplesso leggendo il comunicato stampa del dott. Riggio col quale si presenta il positivo risultato di gestione della Gesap e contestualmente si afferma di voler correre verso la privatizzazione della stessa. Sembra che la logica sia quella di liberarsi di ciò che produce utile e risultati operativi dandolo a soggetti privati. In ogni caso sul destino degli scali aeroportuali siciliani, al netto degli slogan, chiederemo un ciclo di audizioni in commissione all’Assemblea regionale siciliana. Bisogna che sia chiaro il percorso che si intende intraprendere a tutela e garanzia sia del personale aeroportuale, artefice in prima persona dei risultati, che della collettività”. Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica in merito alle dichiarazioni rese dall’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio.