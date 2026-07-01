Super lavoro per i vigili del fuoco

SIRACUSA – Un vasto incendio sta interessando un terreno nella zona alta di Melilli, nel Siracusano. Per le operazioni di spegnimento sono impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco, altrettante della Protezione civile ed una del Corpo forestale.

Le fiamme hanno raggiunto anche le aree limitrofe alla sede universitaria. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle attività di contenimento dell’incendio e nel presidio delle abitazioni presenti nella zona, oltre che della struttura Consorzio siciliano riabilitazione Aias, presidiata durante le operazioni per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale. La polizia locale sta regolando la circolazione e indagando sulle possibile cause del rogo.