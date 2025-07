Vede i carabinieri e scappa, arrestato un 25enne per spaccio

Inseguito a Scordia, aveva 25 grammi di marijuana

SCORDIA (CATANIA) – Nell’ambito del rafforzamento delle attività per il contrasto alla vendita ed al traffico di droga, i carabinieri della compagnia di Palagonia hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 25enne per spaccio.

Un equipaggio del radiomobile, attorno alle 23, si trovava nel centro abitato e ha notato in via Principe Piemonte il conducente di una Mini Cooper, il 25enne, che, vedendoli, ha accelerato provando a scappare.

La cattura

Peccato che la sua manovra non sia passata inosservata ai Carabinieri; che lo hanno raggiunto, hanno sentito l’odore della marijuana e scoperto 25 grammi d’erba nella maglieria intima. Nelle tasche dei jeans custodiva 140 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione. E in una scatola di tabacco su una scrivania della stanza da letto, hanno trovato altra marijuana e tre confezioni di semi di cannabis.