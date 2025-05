Vela d’altura: il Lauria con South Kensington vince la IV Rotta dei Florio

L'imbarcazione ha chiuso in testa la classifica in tempo compensato

Il Roggero di Lauria conquista per la prima volta la regata “Rotta dei Florio” e festeggia il proprio equipaggio guidato dall’armatore-timoniere Massimo Licata D’Andrea. A portare al successo assoluto i colori del club organizzatore della manifestazione è stata dunque la barca South Kensington.

L’imbarcazione, al termine delle due tappe (Mondello-Trapani-Mondello) per complessive 115 miglia, ha chiuso in testa la classifica in tempo compensato. Inoltre ha anche primeggiato tra le imbarcazioni del gruppo 2 su ‘A Nica di Renato Irrera dello YC Italiano di Genova e su LauriaXCento di Salvatore Nocera, a dare anche lei lustro ai colori del club presieduto da Andrea Vitale.

Nella classifica finale degli scafi di gruppo 1, il primo posto è andato a Loup Solitaire di Salvatore Pardo della Canottieri Palermo. A seguire sul podio ci sono Corona di Aurelio Gentile dello YC Mediterraneo e QQ7 di Michele Zucchero della Lega Navale Palermo.

Invece, a tagliare stanotte in tempo reale il traguardo di Mondello della seconda tappa è stata Corona di Aurelio Gentile. Al suo fianco Francesco Siculiana, un illustre protagonista della vela dell’altura nazionale. La flotta era partita sabato 3 maggio alle 14.00 da Trapani. Prima ha fatto rotta per un passaggio alla Tonnara Florio di Favignana per poi puntare sul traguardo di Mondello, dove Corona è stata la prima ad arrivare.

Seconda barca arrivata in tempo reale alle prime luci del giorno, Loup Solitaire e terza South Kensington, al cui armatore, Massimo Licata D’Andrea è andato anche un trofeo di nuova istituzione dedicato al compianto Gabriele Guccione, già presidente del Roggero di Lauria.