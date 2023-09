Venezia-Palermo, Insigne e Lund dal primo minuto: le probabili formazioni

Reagire subito dopo la sconfitta con il Cosenza

Contro il Venezia per rimettersi subito in carreggiata. Il Palermo arriva alla trasferta infrasettimanale allo stadio “Pier Luigi Penzo” con ancora in testa la sconfitta di venerdì sera con il Cosenza. Il gran gol di Canotto, arrivato nei minuti di recupero del match, ha strappato via ai rosa anche il possibile pareggio che sembrava avvicinarsi sempre più nei minuti finali della gara giocata al “Renzo Barbera”

L’impegno ravvicinato contro i lagunari potrà essere utile ai rosanero per reagire immediatamente. La gara contro la compagine di Paolo Vanoli sicuramente non sarà semplice. Buone trame di gioco e ottimi calciatori, soprattutto dal punto di vista tecnico, fanno del Venezia una delle candidate a posizione di vertice nella classifica di Serie B.

I padroni di casa fino a questo momento non hanno mai perso. Per loro tre vittorie e tre pareggi, che valgono il momentaneo secondo posto in graduatoria. I siciliani, che inseguivano il poker di vittorie e i cinque risultati utili consecutivi, proveranno a fare risultato confrontandosi con una delle migliori squadre della serie cadetta. Attualmente i rosanero sono quinti con 10 punti ottenuti.

Le probabili formazioni

Modulo speculare a quello dei rosanero per il tecnico dei lagunari. Da monitorare, in casa Venezia, la pericolosità di Pohjanpalo, che già il Palermo ha potuto testare con mano lo scorso anno. “Ci vorrà tanta attenzione mentale e l’apporto di tutti i giocatori perché, giocando ogni tre giorni, chi entra dalla panchina può fare la differenza – dice il tecnico dei veneti nella conferenza stampa pre partita -. Io penso sempre a vincere le partite, facendo le mie scelte in base a come sta la squadra”.

Eugenio Corini, intanto, potrebbe scegliere di mantenere buona parte dell’undici titolare sceso in campo contro il Cosenza. Oltre a Buttaro e Valente, però, il tecnico dei rosanero dovrà fare a meno anche di Francesco Di Mariano, fermatosi ieri nella rifinitura pre partita. Al suo posto potrebbe partire dal primo minuto Roberto Insigne, tornato in campo contro i calabresi dopo un breve stop per infortunio. Sulla corsia mancina, invece, spazio a Lund al posto di Aurelio. Ballottaggio tra Stulac e Gomes, infine, che dovrebbe essere vinto ancora dal primo, con il giovane francese che eventualmente potrebbe essere schierato come mezzala.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio, Tessmann, Lella; Johnsen, Pohjanpalo, Pierini.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.