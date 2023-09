Venezia-Palermo, Corini perde Di Mariano: i convocati

Assente uno degli ex del match

Il Palermo, prima della partenza per Venezia, ha reso nota la lista dei calciatori rosanero convocati dal tecnico Eugenio Corini. Martedì 26 settembre, infatti, i siciliani saranno impegnati allo stadio “Pier Luigi Penzo” proprio contro i lagunari nella settima giornata del campionato di Serie B.

Tra i giocatori del club rosa, non saranno del match ancora Alessio Buttaro (in via di ripresa dopo la lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del popliteo della gamba sinistra, già guarita) e Nicola Valente (lesione miotendinea di primo grado dell’adduttore destro). Francesco Di Mariano, invece, ha interrotto in via precauzionale la seduta di rifinitura prima della partenza a causa di un risentimento muscolare all’adduttore e non sarà neanche lui disponibile per l’incontro con il Venezia.

I convocati

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati dall’allenatore di Bagnolo Mella.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly