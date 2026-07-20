Vertenza Pfizer, il Consiglio comunale di Catania approva due ordini del giorno

Sostegno ai 370 lavoratori e richiesta di un tavolo di crisi permanente

CATANIA – Il Consiglio comunale, riunito i forma straordinaria, ha approvato all’unanimità due ordini del giorno dedicati alla vertenza Pfizer, che riguarda il futuro di 370 lavoratori e dello storico stabilimento della zona industriale della città.

La seduta, convocata dal presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, si è svolta questa mattina a Palazzo degli Elefanti.

Vertenza Pfizer Catania

Il primo ordine del giorno, presentato dai consiglieri Bruno Brucchieri e Piermaria Capuana, esprime solidarietà ai 370 lavoratori dell’azienda farmaceutica e impegna la Giunta comunale a partecipare al tavolo convocato per il 22 luglio. Il documento chiede inoltre l’istituzione di un tavolo di crisi permanente tra Governo e Regione con l’obiettivo di salvaguardare il polo industriale ed evitare la desertificazione produttiva del territorio.

Il secondo ordine del giorno, con primo firmatario Salvatore Giuffrida, condanna i 370 licenziamenti annunciati e sollecita il sindaco a esercitare ogni utile pressione sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché vengano revocati i tagli occupazionali. L’atto propone anche l’istituzione di una cabina di regia locale permanente contro il disinvestimento e ribadisce la vicinanza delle istituzioni alle iniziative di protesta dei lavoratori.

A chiudere i lavori è stato il sindaco Enrico Trantino, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nella ricerca di soluzioni a tutela dei lavoratori e del sito produttivo.

“Di fronte alla crisi aziendale che sta colpendo molti lavoratori catanesi – ha dichiarato – la politica ha il dovere di cercare soluzioni concrete senza cedere a strumentalizzazioni. Prima di agire ho voluto approfondire la situazione incontrando i tecnici dell’azienda, i rappresentanti sindacali e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’obiettivo principale, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, è garantire la continuità del sito industriale, pur dovendo fare i conti con la sostenibilità del settore. Restiamo uniti, al di là delle divisioni politiche, per il bene esclusivo dei lavoratori”.