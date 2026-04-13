Mete esotiche scontate fino al 28%

Biglietti aerei più economici proprio quando tutti si preparano a prenotare le vacanze estive. Dietro il calo dei prezzi non c’è una promozione casuale, ma un effetto diretto della crisi internazionale che sta cambiando le abitudini dei viaggiatori.

Perché i voli costano meno: l’effetto della crisi

La diminuzione della domanda sulle rotte a lungo raggio sta spingendo verso il basso le tariffe per diverse destinazioni extraeuropee. A influenzare questo scenario è la crisi in Medio Oriente, che sta modificando le scelte dei turisti e costringendo le compagnie a rivedere le proprie strategie.

A evidenziarlo è Assoutenti, che ha analizzato l’andamento dei prezzi verso mete dell’Oceano Indiano e dell’Asia. Secondo i dati, le prenotazioni estive verso destinazioni lontane stanno rallentando, come confermano anche gli operatori del settore.

“Gli aerei diretti in alcune aree del mondo restano così vuoti e, in assenza di domanda, gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi – spiega il presidente Gabriele Melluso – A ciò si aggiunge la strategia di marketing adottata da alcuni vettori del Golfo, che per non volare in perdita hanno lanciato nei giorni scorsi sconti speciali su alcune tratte allo scopo di invogliare i cittadini a partire”.

Viaggi, prezzi in calo sulle rotte dell’estate

Il confronto tra i costi rilevati a inizio marzo e quelli attuali, riferito alla settimana centrale di agosto, evidenzia ribassi importanti su diverse tratte.

Un volo Milano-Maldive (9-16 agosto) è passato da circa 1.470 euro a 1.056 euro, con una riduzione del 28%. Anche la tratta Roma-Capo Verde registra un calo significativo: da 1.104 a 849 euro, pari al 23% in meno.

Riduzioni più contenute ma comunque rilevanti riguardano i voli verso Sharm el-Sheikh, con tariffe inferiori del 18% rispetto a un mese fa sia da Roma che da Milano. Lo stesso andamento si registra per Zanzibar e Seychelles, anch’esse in flessione del 18%.

Occasioni per i mesi di maggio e giugno

Le opportunità più interessanti emergono anche per i mesi di maggio e giugno, quando le compagnie cercano di riempire gli aerei con offerte mirate.

Attualmente, un biglietto di sola andata da Roma alle Seychelles può costare meno di 200 euro (197 euro), mentre per le Maldive bastano circa 250 euro. Anche l’Asia diventa più accessibile: Hong Kong parte da 278 euro, la Malesia da 286 euro e Singapore da 300 euro.

Tra le altre destinazioni del Sud-Est asiatico, la Thailandia è raggiungibile con circa 290 euro, mentre per il Vietnam si parte da 325 euro. I voli verso Giappone e Filippine hanno un prezzo minimo intorno ai 371 euro.

Voli intercontinentali meno cari delle tratte Nord-Sud

In alcuni casi, sottolinea Assoutenti, i voli intercontinentali risultano addirittura più economici rispetto a quelli nazionali registrati durante le festività pasquali, come le tratte dal Nord Italia verso Sicilia e Sardegna.

Viaggi, i rischi per l’estate

Nonostante il calo attuale, il quadro potrebbe cambiare rapidamente. “Se per alcune tratte i prezzi dei voli scendono, il rischio concreto è che nelle prossime settimane, anche a causa dei rincari del jet-fuel, le tariffe aeree per destinazioni più vicine e tipicamente estive come Grecia o Spagna subiscano un forte rialzo. Per questo i consumatori che si apprestano a organizzare le proprie vacanze estive devono prestare la massima attenzione e confrontare ogni giorno i prezzi dei voli, cercando l’offerta migliore”, conclude il presidente Gabriele Melluso.

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