Villabate si prepara alle elezioni: Pitarresi si ricandida a sindaco

Sarà espressione di una coalizione civica moderata

VILLABATE (PA) – Villabate si prepara alle elezioni di maggio 2026 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Se nel centrodestra pare certa la ricandatura dell’uscente Gaetano Di Chiara, adesso scende in campo con una coalizione civica Giovanni Pitarresi, che già ci aveva provato la volta precedente.

“Villabate merita di essere amministrata con serietà, visione e competenza”, dice Pitarresi, attualmente consigliere comunale e già assessore dal 2013 al 2014 e presidente del consiglio comunale dal 2015 al 2020. “Sento il dovere di scendere in campo mettendo a disposizione del Comune la mia esperienza, la mia voglia di fare e la mia competenza – continua l’esponente di area moderata che sarà sostenuto da liste civiche -. Avrò una grande squadra, una grande coalizione civica, che ha come unico obiettivo la nostra Villabate e la nostra comunità”.