Violenza sulle donne, convegno all’Ars di Inner Wheel Club Palermo

L'appuntamento lunedì 25 novembre nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni

PALERMO – Inner Wheel Club Palermo C.A.R.F., presieduto da Mariuccia Candela, organizza il convegno su “Violenza sulle donne e riflessioni sulla violenza di genere”, lunedì 25 novembre, alle 17, nella sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana, a Palazzo dei Normanni.

Un’occasione per confrontarsi su un fenomeno dilagante nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il contributo di autorevoli esperte. Interverranno Maria Rosaria Perricone, magistrato; Giovanna Giaquinto, dirigente del commissariato Oreto; Elvira Rotigliano, avvocato e presidente de “Le Onde”; Alessandra Dino, sociologa. Il dibattito sarà coordinato dalla giornalista Alessandra Turrisi. Saranno rilasciati 3 crediti formativi in diritto penale.