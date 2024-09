Minacce di morte e vessazioni per mesi sui genitori, arrestato un 34enne

L'uomo chiedeva soldi per comprare della droga

CATANIA – Un uomo di 34 anni con precedenti di polizia è stato arrestato dai Carabinieri per avere vessato e minacciato di morte per mesi i suoi due genitori di 55 anni. Lo rende noto il Comando provinciale dei Carabinieri in un nota.

Le violenze sui genitori

Nel pomeriggio di martedì 10 settembre, si legge nel comunicato, due gazzelle sono intervenute in zona viale Mario Rapisardi alta su richiesta dei due genitori, stremati dalle continue vessazioni del figlio.

Quando i militari sono arrivati nell’abitazione dei due 55enni hanno trovato il figlio che minacciava di morte sia il padre che la madre. I Carabinieri sono quindi scesi dall’auto di servizio frapponendosi tra le parti. Il 34enne infatti nonostante avesse visto l’arrivo della pattuglia ha comunque tentato di aggredire i genitori, urlando “Questa ve la faccio pagare, vi giuro che vi ammazzo, che non la passerete liscia”.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile ha bloccato il ragazzo per allontanarlo dai parenti e condurlo in caserma ma l’operazione non è stata facle, dato che l’uomo in preda all’ira ha opposto resistenza.

Gli otto mesi di violenze

Il 34enne è stato portato alla fine nel Comando Arma di San Giuseppe la Rena, in cui poi anche i genitori sono arrivati per sporgere denuncia. In questa occasione i due 55enni hanno raccontato di un vero e proprio calvario, iniziato da circa 8 mesi, durante i quali il figlio, ostaggio della droga, era diventato sempre più insistente nelle richieste di denaro, a cui seguivano le minacce quando i soldi non bastavano.

Anche nel giorno dell’arresto l’aggressione è scaturita da una richiesta di denaro per l’acquisto dello stupefacente, a cui i genitori si erano opposti. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto il giovane per poi tradurlo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, presso il carcere di Piazza Lanza.