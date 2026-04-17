A dare l'allarme è stato uno dei figli

L’ex vicegovernatore dem della Virginia, Justin Fairfax, ha ucciso la moglie e si è tolto la vita.

La donna è stata colpita con diversi colpi di arma da fuoco.

Justin Fairfax era alle prese con il divorzio dalla moglie, nelle scorse settimane gli era stato ordinato di abbandonare la casa di famiglia e perdere la custodia dei due figli.

L’ex vicegovernatore Fairfax era considerato una star nascente del partito democratico Usa la cui carriera è naufraga in seguito ad accuse di molestie sessuali che ha sempre negato con forza.

A dare l’allarme è stato uno dei suoi figli.