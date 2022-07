Virtus Ragusa, importante conferma: Ugo Simon resta

"Contento della conferma con questa società importante"

RAGUSA – Con Ugo Simon proseguono le riconferme del roster che comporrà la Virtus Ragusa nel prossimo campionato di Serie B. Coach Bocchino avrà a disposizione anche il giocatore nigeriano che due anni fa si era aggregato alla squadra nel girone di ritorno.

Simon Ugochukwu Andrew, classe 2002, guardia di 199 cm arriva dalla Nigeria in Italia nel 2016 e approda alla Virtus Ragusa. Qui giocherà nel 2017 il campionato U18 e l’anno successivo disputerà sempre con la stessa maglia la serie C Silver. Nel 2018 milita nelle fila della Fortitudo Bologna, primo africano nella storia della società emiliana, per giocare nell’U18 e in prima squadra in A2. L’anno successivo con la stessa maglia raggiungerà la promozione nel massimo campionato nazionale e qui rimarrà fino alla fine del 2020. All’inizio del 2021 torna in terra iblea per giocare in serie B con la Virtus Ragusa diretta da coach Bocchino.

“Sono contento di essere stato riconfermato da una società importante come Ragusa – afferma Ugo Simon – e di continuare a giocare al fianco di Coach Bocchino e tutto lo staff che negli ultimi due anni sono sempre stati disponibili e mi hanno supportato nella crescita sia come persona che come giocatore. Ringrazio anche la presidentessa Sabrina Sabbatini per avermi ridato la possibilità di chiamare ancora questo posto bellissimo “casa” dove i tifosi sono molto accoglienti. Sono certo che sarà una stagione fantastica e che tutta la squadra sarà pronta a battersi per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo!”.