Virtus Ragusa: riscontrate positività al covid, rinviati due match

RAGUSA – Riscontrate positività al Covid-19 in seno al gruppo squadra tra giocatori e staff tecnico della Virtus Kleb Ragusa che milita in serie B e della Virtus Ragusa che milita in serie C Silver. Per tale motivo: gli incontri casalinghi con Monopoli in programma per sabato 5 febbraio e con Comiso in programma per domenica 6 febbraio sono rinviati a data da destinarsi.