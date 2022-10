Dopo il caso del pittore morto

1' DI LETTURA

“Nella provincia di Trapani, il virus West Nile c’è, o c’è stato, perché abbiamo trovato anticorpi in alcuni cavalli e galline, ma al momento non ci sono casi; quindi, il virus non sta circolando in maniera massiva”. Lo hanno assicurato i vertici dell’Asp di Trapani, nel corso di una conferenza stampa.

“A seguito del decesso di un anziano a causa dell’infezione da West Niles, – è stato specificato con riferimento al pittore morto nei giorni scorsi a Trapani – si è attivata una stretta sorveglianza e stiamo mettendo in campo varie iniziative”.