Vitrano, D’Agostino e Tamajo: “Buon lavoro all’avvocato Maravigna”

Il messaggio dopo l'elezione alla Corte dei Conti

PALERMO – “Un ingorgo stradale ci ha impedito di raggiungere in tempo l’Aula per partecipare alla votazione per l’elezione del componente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Ci dispiace non essere stati presenti a un momento importante per l’Assemblea e per il Presidente Renato Schifani, che guida con equilibrio e attenzione i lavori parlamentari”.

Lo dicono i deputati regionali Gaspare Vitrano, Nicola D’Agostino e l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo di Forza Italia, dopo la l’elezione dell’avvocato Pietro Ivan Maravigna come componente della sezione Controllo della Corte dei conti.

“Rivolgiamo all’Avv. Pietro Ivan Maravigna, eletto dall’Ars, i nostri auguri di buon lavoro e di proficua collaborazione nell’interesse della Regione. Rimaniamo, come sempre – concludono – pienamente impegnati nel lavoro parlamentare e nel sostegno alle istituzioni regionali”.