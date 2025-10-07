L'esito del voto a Sala d'Ercole

PALERMO – L’avvocato catanese Pietro Ivan Maravigna è il nome scelto dai deputati dell’Ars per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Maravigna è stato eletto a scrutinio segreto e ha ottenuto 37 voti su 65 espressi.

Il messaggio ai deputati di Forza Italia: “Maravigna”

Confermate, quindi, le indiscrezioni lanciate in mattinata da LiveSicilia sulle posizioni di partenza degli aspiranti al ruolo rispetto alla votazione dei deputati. Maravigna, nome caro al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, è stato indicato in un messaggio inviato questa mattina anche ai deputati di Forza Italia dai vertici del partito. Maravigna è stato in passato vice questore della Polizia di Stato e ha diretto il Cda di Soaco, società che gestiva l’aeroporto ragusano di Comiso e che poi fu assorbita dalla Sac.

Tutti i risultati della votazione

Secondo posto per l’avvocato amministrativista Massimo Raffa, nome caro al M5s, già giudice del Cga: per lui 12 voti. Altri due voti sono andati a Ignazio Tozzo, uno ciascuno per Tommaso Calderone e Rosalia Pipia. Le schede bianche sono state 12.

La mossa per disinnescare le tensioni

L’ok di Forza Italia a Maravigna, come anticipato dal nostro quotidiano, puntava abbassare la temperatura all’interno del centrodestra. I meloniani, infatti, non hanno digerito la scelta (nel merito e nel metodo) di Salvatore Iacolino per la guida del dipartimento Pianificazione strategica. L’esito del voto, nonostante qualche fibrillazione interna a FdI dovuta all’ala occidentale del partito che non avrebbe gradito il nome di Maravigna, restituisce comunque un minimo serenità ad un centrodestra che negli ultimi giorni ha vissuto momenti di alta tensione.

L’ottimismo di Schifani

Poco prima dell’aula, il governatore Renato Schifani, intercettato dai cronisti a palazzo dei Normanni, era apparso sereno sul voto dell’Aula: “Sono ottimista sia sul componente della Corte dei conti sia sul parere sul ddl di riforma dello statuto che prevede l’introduzione della figura del deputato supplente”.

La riforma del deputato supplente all’Ars

L’aula, infatti, a questo punto sta esaminando ora la proposta di modifica dello Statuto avanzata da alcuni parlamentari nazionali. La riforma introduce anche nell’Isola la figura del deputato supplente per quei parlamentari che vengono chiamati a fare parte della squadra assessoriale.