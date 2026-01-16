Vittoria, rifiuti bruciati illegalmente: due denunciati

L'operazione dei carabinieri di Scoglitti

VITTORIA – Due persone sono state denunciate da carabinieri di Scoglitti nell’ambito di attività di contrasto al fenomeno delle cosiddette ‘fumarole’. Sono una 38enne tunisina, titolare di azienda agricola, e un operaio di 34 anni addetto al settore agricolo.

Sono stati trovati da militari dell’Arma, nella frazione marinara di Vittoria, a gestire il rogo di un ingente quantitativo di rifiuti vari, tra cui plastica, legno e scarti della lavorazione agricola, accumulati in un tratto di terreno di circa 200 metri quadrati. I carabinieri hanno denunciato i due per illecita combustione di rifiuti.