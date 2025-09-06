 Vibo Valentia, bambino schiacciato da una trave al parco giochi
Vibo Valentia, bambino schiacciato da una trave al parco giochi

VIBO VALENTIA – Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune, dopo essere stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito. Il bambino, nel momento dell’incidente, era insieme ai genitori.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull’incidente allo scopo di accertare eventuali responsabilità. 

