Volantinaggio a Palermo, aggrediti militanti di Azione universitaria

Le accuse contro il collettivo Scirocco

PALERMO – Tre militanti dell’associazione studentesca “Azione universitaria Palermo” sono stati aggrediti nei viali dell’università in viale delle Scienze mentre stavano facendo volantinaggio in vista delle elezioni del consiglio nazionale degli studenti universitari.

Palermo, militanti di Azione universitaria aggrediti

Secondo quanto denunciato dai tre agli agenti della polizia, circa 7 o 8 studenti del collettivo Scirocco li hanno bloccati e minacciati.

“Ci hanno urlato “Fascisti di merda, voi da qui non potete passare, questo è il nostro spazio non potete attraversare questo marciapiede”.

Uno dei giovani si è avvicinato e ci ha detto: “Se non ci fossero qui le guardie ti finirebbe male” hanno dichiarato.

Mentre si spostavamo verso la facoltà di filosofia tre di loro sono stati seguiti. A questo punto sono arrivati gli agenti di polizia a bordo di tre volanti in soccorso dei giovani minacciati.

Russo (FdI): “Solidarietà”

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai ragazzi del collettivo gioventù nazionale aggrediti all’interno dei viali dell’Università di Palermo durante un semplice volantinaggio” a dichiararlo è il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“Un atto vile e inaccettabile, che rappresenta una ferita per l’intera comunità. Questo clima di violenza, da parte dei collettivi di sinistra è intollerabile – aggiunge Russo -. Un luogo di cultura non può trasformarsi in luogo di scontro e aggressione. Nessuna giustificazione può essere addotta per la violenza. Per tale motivo ci aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche che hanno realmente a cuore la libertà di espressione e la possibilità del confronto democratico. Inoltre, mi auguro che gli inquirenti facciano luce al più presto su quanto accaduto” conclude il coordinatore provinciale di FdI.