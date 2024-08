Volevano colpire al concerto di Taylor Swift a Vienna: due arresti

In manette un 19enne dell'Isis e un 17enne. Annullati i tre concerti della star Usa

VIENNA – Blitz anti terrorismo a Vienna alla vigilia dei tre concerti della popstar americana Taylor Swift. Due giovani sospettati di organizzare un attentato in una delle tre serate di concerti previsti nella capitale austriaca sono stati arrestati. Sventato un possibile massacro.

Le tre esibizioni della cantante Usa nella capitale austriaca sono stati annullati per precauzione dagli organizzatori. La star americana, in tour in Europa in queste settimane, avrebbe dovuto esibirsi allo stadio Ernst-Happel l’8, il 9 e il 10 agosto. Tre date per permettere alle decine di migliaia di fan di assistere ai concerti.

Le due persone fermate dalla polizia nel giro di poche ore avevano in mente di colpire proprio in una delle tre serate dello show. Il primo arresto è stato effettuato ieri mattina, in un piccolo centro ad un’ora di auto da Vienna, Ternitz. Il sospettato terrorista è un 19enne che avrebbe aderito all’Isis. Il secondo sospettato è un 17enne arrestato poche ore dopo. Secondo alcuni media austriaci ci sarebbero altri tre terroristi a cui le autorità stanno dando la caccia, ma su questa informazione gli inquirenti non hanno dato conferme.