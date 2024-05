Volontari in azione a Mondello per liberare la spiaggia dai rifiuti

Iniziativa di Our Home PA e Italo Belga

PALERMO – Intervento di pulizia per un tratto della spiaggia di Mondello, zona turistica di Palermo. In azione l’Our Home PA, in collaborazione con la Mondello Italo Belga e con il patrocinio dell’ente di promozione sportiva e sociale Asc (Attività sportiva confederate ), del Comune di Palermo.

La situazione a Mondello prima dell’intervento dei volontari

I partner dell’iniziativa

La raccolta di rifiuti differenziati ha riguardato il tratto che dalla Sirenetta giunge fino allo stabilimento Charleston. Questi i partner dell’iniziativa: Retake Palermo, Plastic Free Sicilia, Quarto tempo, Rap, Ecologia politica.