Volotea assume nuovo personale: ecco le figure ricercate e dove

I requisiti per la candidatura

ROMA – La compagnia aerea Volotea è alla ricerca di nuovo personale. La compagnia, fondata nel 2012, assume assistenti di volo sia in Italia che Francia.

Dall’inizio del 2024, la compagnia aerea low-cost Volotea ha trasportato oltre 3,1 milioni di passeggeri in Italia, effettuando più di 20mila voli e registrando un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia prevede di chiudere l’anno superando i 4 milioni di passeggeri nel Paese, rafforzando così la sua presenza e crescita nel mercato italiano.

Per sostenere questa espansione, Volotea sta assumendo assistenti di volo per le sue rotte europee, in particolare si ricercano Hostess e Steward per le basi di Bari, Olbia, Venezia e Verona. Sono inoltre disponibili posizioni negli aeroporti di Nantes e Strasburgo, in Francia.

Chi può candidarsi

Per candidarsi come assistenti di volo Volotea è necessario avere più di 18 anni e una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritto che parlato. La conoscenza di una lingua aggiuntiva tra francese, italiano, spagnolo, tedesco, algerino o greco sarà un plus.

Hostess e Steward devono inoltre possedere un passaporto europeo valido o un permesso di lavoro per il Paese di candidatura, oltre a un attestato di equipaggio di cabina in corso di validità rilasciato da un Paese dell’Unione Europea.

È fondamentale che siano in buona forma fisica e in grado di superare una valutazione medica secondo gli standard EASA, oltre a non avere precedenti penali. Inoltre, devono saper nuotare almeno 100 metri e avere il diritto legale di vivere e lavorare nel Paese per il quale si propongono.

I candidati dovranno risiedere a una distanza massima di 60 minuti dall’aeroporto di riferimento e non avere tatuaggi o piercing visibili, che non possano essere coperti discretamente. Sono richieste anche ottime doti comunicative e un forte orientamento al servizio clienti. Infine, l’altezza minima richiesta è di 157 cm, senza scarpe.

Un’esperienza pregressa nel settore dell’aviazione o nel campo dell’assistenza clienti è considerata un valore aggiunto, ma non è un requisito obbligatorio.

Le condizioni di lavoro

Il contratto proposto ai selezionati è locale, con opportunità di crescita professionale. I dipendenti avranno la possibilità di lavorare vicino a casa e usufruire di un biglietto omaggio per il tempo libero.

Dopo sei mesi avranno accesso ai viaggi in modalità standby e ZED con oltre 100 compagnie aeree in tutto il mondo. Inoltre, è previsto il parcheggio gratuito in aeroporto.

Gli interessati alle assunzioni di Volotea devono candidarsi via web, compilando un modulo online accedendo a questa pagina. I candidati riceveranno una risposta alla loro domanda entro due settimane.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE