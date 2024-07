Walfare siciliano, l’assessore Albano incontra l’osservatorio regionale

Si è fatto presente che è necessario l'adeguamento di tutte le rette ai sistemi tariffari-contrattuali vigenti

PALERMO – L’assessore regionale Nuccia Albano ha convocato per la giornata di ieri, martedì 9 luglio, l’osservatorio regionale sugli appalti e sugli accreditamenti, composto da Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs e dalle Associazioni della Cooperazione sociale AGCI – Imprese sociali, Federsolidarietà e Legacoopsociali. All’incontro era presente anche l’Anci.

Durante l’incontro è stato ribadito il grave problema della sostenibilità del sistema Welfare siciliano in considerazione dell’incidenza del rinnovo contrattuale delle Cooperative Sociali.

Si è fatto presente che è necessario l’adeguamento di tutte le rette ai sistemi tariffari-contrattuali vigenti. L’Anci ha sottolineato come dalla tenuta finanziaria dei comuni dipenda anche la possibilità di sostenere le cooperative sociali. Considerata l’entità dei fondi oggi previsti, i Comuni fanno già fatica a coprire l’attuale livello di spesa.

L’impegno dell’assessore è quello di portare in giunta la tematica e la grande preoccupazione di tutti gli attori coinvolti, mostrando massima apertura a trovare soluzioni già in questa finanziaria di luglio. Se così non fosse tutti insieme siamo pronti ad una mobilitazione per la salvaguardia del welfare e dei posti di lavoro.